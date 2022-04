Placca usata per la cottura in forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Placca usata per la cottura in forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LECCARDA

Significato/Curiosita : Placca usata per la cottura in forno

Composto di mandorle filettate e zucchero. la cottura avviene in forno a 100 °c, per circa 15 minuti. in logudoro e gallura e barigadu questo tipo di...

Vari piatti a base di cacciagione (gnocchi al sugo di lepre, faraona alla leccarda, ucelletti allo spiedo, pappardelle al cinghiale), per arrivare ai salumi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con placca; usata; cottura; forno; La placca che è un area mobile di crosta terrestre; placca che colpisce le arterie; placca ti rosso-oro; placca te rosso-oro; Miscela di idrocarburi usata per fare candele; Crema usata per combattere i segni dell età; Forma geometrica simile al rombo usata in araldica; Ferita causata da una bruciatura; cottura con liquore che si infiamma fra; Nei monolocali è previsto quello di cottura ; La cottura consigliata della pastasciutta; Quella a pressione riduce i tempi di cottura ; Contenitore per cotture in forno ; forno cilindrico indiano che dà nome ad un piatto; Riso cotto in forno ; Dispositivo di cui è dotato il forno a microonde; Cerca nelle Definizioni