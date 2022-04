Permette di ascoltare musica in macchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di ascoltare musica in macchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUTORADIO

Significato/Curiosita : Permette di ascoltare musica in macchina

Generalmente un giradischi permette di ascoltare dischi di diverso diametro e velocità di rotazione. nel 1948 furono introdotti i dischi in vinile; questi, rispetto...

Ascolto. esistono autoradio con dvd o con gps. affiancandole ad una serie di accessori quali l'antenna tv o delle telecamere, le autoradio moderne permettono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

