Il patriarca biblico noto per l Arca - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : NOÈ

Significato/Curiosita : Il patriarca biblico noto per l arca

Un patriarca biblico, descritto come un uomo retto che "camminava con dio" (genesi, 6,9) e che dio decise di mettere in salvo quando, inviando il diluvio...

Altri significati, vedi noe. disambiguazione – "noach" rimanda qui. se stai cercando la parashah, vedi noach (parashah). noè (in ebraico: , noach... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

