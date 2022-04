Pastarella piena di panna tipica di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pastarella piena di panna tipica di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MARITOZZO

Significato/Curiosita : Pastarella piena di panna tipica di roma

L'amata come un anello o un piccolo gioiello. maritozzo romano la forma è quella di un panino arrotondato maritozzo marchigiano la forma è quella di un panino... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con pastarella; piena; panna; tipica; roma; Generalmente ne è piena una pignatta; Sfoglia ripiena di carne tipica argentina spa; È piena di miele; Contengono la piena ; Una capanna in alta montagna; Noto gelato Algida con cono, panna e cioccolato; Li appanna il fiato; L Honoré decorata con panna e piccoli bignè; Costruzione tipica sarda; Sfoglia ripiena di carne tipica argentina spa; tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta; Lo è una polenta tipica del Bergamasco; Antico vicolo roma no; Genere letterario nato a roma oltre 2200 anni fa; In quelle caudine i sanniti sconfissero i roma ni; È ambulante in un roma nzo di Mario Vargas Llosa; Cerca nelle Definizioni