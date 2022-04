Si parla in Tessaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla in Tessaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRECO

Significato/Curiosita : Si parla in tessaglia

Gli abitanti del nord della grecia. in età storica sono detti achei gli abitanti dell'acaia ftiotide, nella tessaglia meridionale, e dell'acaia egialea...

Riferibile alla grecia moderna greco – cognome italiano greco di calabria – dialetto greco-calabro; greco – genere di vitigno; pi greco – valore utilizzato in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

