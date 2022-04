Il palo orizzontale della porta nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il palo orizzontale della porta nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRAVERSA

Significato/Curiosita : Il palo orizzontale della porta nel calcio

1 metro. una porta con due pali verticali e una traversa orizzontale è collocata al centro della linea di porta. il materiale della porta deve essere tale...

traversa – nelle vie ferroviarie, specificatamente l'elemento di giunzione dei binari traversa fluviale – in idraulica, opera di sbarramento posta su un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con palo; orizzontale; della; porta; calcio; In architettura, il palo che sostiene un ponte; Un palo insaponato; palo Silicon Valley; La terra di Sardanapalo ; Il suo simbolo è un 8 in orizzontale ; Asta orizzontale da palestra; Sequenza orizzontale di vignette; Una lineetta orizzontale ; Un indicatore della situazione economica sigla; Modella i capelli; La e della federazione FIGC; Città degli Usa capitale della Georgia; Lesena porta nte; Importa ta da un altro Stato; Relativo al commercio d un importa nte prodotto agroalimentare; Armi porta tili; La squadra di calcio friulana in cui giocò Zico; Nato a Firenze il 25 agosto 1973, il personaggio è il designatore arbitrale per i campionati di calcio di Serie A e Serie B; La mette al braccio il capitano che gioca a calcio ; Un simbolo del Totocalcio ; Cerca nelle Definizioni