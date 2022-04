Nihat Erim ne divenne Primo Ministro nel 1971 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nihat Erim ne divenne Primo Ministro nel 1971. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURCHIA

Significato/Curiosita : Nihat erim ne divenne primo ministro nel 1971

Riforme. per guidare questo governo, il 19 marzo scelsero il professor nihat erim, membro dell'ala centrista e più conservatrice del partito popolare repubblicano...

Coordinate: 39°n 36°e / 39°n 36°e39; 36 la turchia, ufficialmente repubblica di turchia (in turco türkiye cumhuriyeti), è uno stato transcontinentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con nihat; erim; divenne; primo; ministro; 1971; Costituiscono il perim etro; La dote di certi musicisti di riconoscere le note senza riferim enti; Colui che sperim enta un attività per primo; Tentando, cercando di fare qualcosa, sperim entando; Lo divenne anche Saul; Il Michelangelo che divenne il Caravaggio; divenne papa nel 1143; divenne madre a 90 anni; Il primo numero con due zeri; Il primo amore dei bambini; Le hanno il primo e gli ultimi; Si esprimo no con le idee; Lo regge un ministro ; Dario Franceschini dal 2019: ministro della __; Jun ichiro tre volte primo ministro del Giappone; Stefano, Viceministro dell economia nel 2013; Va in paradiso... nel titolo di un film del 1971 con Gian Maria Volonté; Una parodia di Leonardo Sciascia del 1971 ; Gruppo progressive rock napoletano nato nel 1971 ; È a catena in un film di Mario Bava del 1971 ; Cerca nelle Definizioni