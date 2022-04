Negli USA si festeggia quello del Ringraziamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli USA si festeggia quello del Ringraziamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIORNO

Significato/Curiosita : Negli usa si festeggia quello del ringraziamento

Altre definizioni con negli; festeggia; quello; ringraziamento; negli acquisti e nelle vendite; Gira di continuo negli oleifici; Frutto che si abbina al prosciutto negli antipasti; Opposti alle partenze, negli aeroporti; Le stringe il festeggia to; Si porta al festeggia to; Si festeggia con s. Pietro; Si festeggia il primo giorno di gennaio; quello d estate è il 21 giugno; quello di Mary Poppins le permette di volare; Con quello gonfiabile si dorme in tenda; quello di rondine si mangia in certe zuppe; Un inno di ringraziamento ; Offerto come ringraziamento per grazia ricevuta; Per ringraziamento ; Il mese del Giorno del ringraziamento in USA; Cerca nelle Definizioni