Molto scuro di capelli - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MORO

Significato/Curiosita : Molto scuro di capelli

I capelli castani sono, per diffusione, il secondo tipo di colore di capelli dopo il nero. i capelli castani (talvolta indicati anche come bruni anche...

Aldo romeo luigi moro (maglie, 23 settembre 1916 – roma, 9 maggio 1978) è stato un politico, giurista e accademico italiano. tra i fondatori della democrazia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

