Miscela di idrocarburi usata per fare candele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscela di idrocarburi usata per fare candele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARAFFINA

Significato/Curiosita : Miscela di idrocarburi usata per fare candele

D'api come correttori di densità e stabilizzatori di emulsione. la cera d'api è usata in commercio per creare eleganti candele, cosmetici e prodotti farmaceutici...

Il 1829 da reichenbach nel catrame di legno, la paraffina esiste anche allo stato naturale. la paraffina è poco solubile in alcool e acetone, abbastanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con miscela; idrocarburi; usata; fare; candele; Il petrolio ne è una miscela ; miscela per bombe incendiarie; Una miscela incendiaria; miscela incendiaria utilizzata per saldare; Lo sono diversi idrocarburi ; Quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi; Azienda il cui scopo è la ricerca di idrocarburi ; Ricerca idrocarburi ; Crema usata per combattere i segni dell età; Forma geometrica simile al rombo usata in araldica; Ferita causata da una bruciatura; Malattia virale causata dal morso del cane; Quel che piace fare ai pigri; Si usa per fare il ragù: carne __; Si acquisisce a forza di fare ; Un tipo sul quale non si può fare nessun affidamento; Fabbrica di candele ; I lucignoli delle candele ; Candelabro triangolare da quindici candele ; Vi si fabbricano candele ; Cerca nelle Definizioni