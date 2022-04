Metallo che dava la febbre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo che dava la febbre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Metallo che dava la febbre

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con metallo; dava; febbre; metallo delle vecchie pentole; Il metallo componente del sale da cucina; metallo bianco-argenteo; Stabilimento in cui si lavora con colate di metallo ; Comandava no le antiche legioni romane; Una dichiarazione resa dava nti all autorità; Si dava in garanzia; Giunto dava nti a tutti; Dà nome a una febbre primaverile; Dà nome a una febbre ; Lo provoca la febbre alta; Ha la febbre dell oro; Cerca nelle Definizioni