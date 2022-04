Luogo di incontro come un bar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo di incontro come un bar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RITROVO

Significato/Curiosita : Luogo di incontro come un bar

Il bar basso è un locale di milano, ubicato in via plinio 39 e noto come luogo di creazione del cocktail negroni sbagliato. il bar basso venne aperto...

"medio", e guó, "regno", "stato"). questa parola antica (il termine si ritrova nello shujing del vi secolo a.c.) ha una valenza religiosa e cosmologica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

La città ca poluogo del Calvados; Abitare in un luogo ; Frase fatta, luogo comune; luogo in cui le olive diventano olio; È dedicato ai vari commenti sull incontro ; Combustione incontro llata; incontro llata negli eccessi; L incontro in cui un autore scrive dediche; Una sintonia... come quella della banca Sanpaolo; come la pelliccia del leopardo; Lo erano città come Felsina e Kainua; È usato come disinfettante nelle piscine;