Locale... inutile - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : VANO

Significato/Curiosita : Locale... inutile

vano: spazio definito risultante dalla suddivisione interna di una unità immobiliare. vano: spazio all'interno del case di un computer destinato ad ospitare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con locale; inutile; Un locale in cui si fa presto mattina; locale in cui si effettuano registrazioni musicali; Un responsabile del locale ; Un ampio locale per l insegnamento della scherma; Fu condannato a un inutile fatica; Chiacchiera inutile ; inutile in modo inusuale; Priva di scopo, inutile ; Cerca nelle Definizioni