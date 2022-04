La lingua parlata a Novo Mesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lingua parlata a Novo Mesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SLOVENO

Significato/Curiosita : La lingua parlata a novo mesto

Ginnasio di rudolfswerth (attuale novo mesto), al liceo e al seminario teologico di lubiana e al collegio di propaganda fide a roma. il 9 marzo 1845 fu ordinato...

Coordinate: 46°n 15°e / 46°n 15°e46; 15 la slovenia, ufficialmente repubblica di slovenia (in sloveno republika slovenija, in ungherese szlovén köztársaság)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

