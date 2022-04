Ipocriti del Vangelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ipocriti del Vangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARISEI

Significato/Curiosita : Ipocriti del vangelo

Attribuita a gesù nei vangeli sinottici, in particolare nel vangelo secondo matteo 22,21, nel vangelo secondo marco 12,17 e nel vangelo secondo luca 20,25...

Sadducei e zeloti, i farisei erano il partito o filosofia di maggior importanza durante il periodo del secondo tempio. i conflitti tra farisei e sadducei hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

