Inizio di primavera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizio di primavera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PR

Significato/Curiosita : Inizio di primavera

inizio di primavera (, soshun) è un film del 1956, diretto da yasujiro ozu, che con i suoi 144 minuti di durata (nel metraggio originale) è il più lungo...

L'intervallo pr, detto anche intervallo pq viene misurato dall'inizio dell'onda p all'inizio del complesso qrs. i valori normali sono compresi fra 120... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con inizio; primavera; Bene all inizio ; L inizio del Rigoletto; inizio d assemblea; L inizio del cedimento; Fiore tipico della primavera olandese; Si smettono in primavera ; Luminoso come un mattino di primavera ; Quello di primavera cade il 21 marzo; Cerca nelle Definizioni