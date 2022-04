Le guerre di Roma contro i Cartaginesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le guerre di Roma contro i Cartaginesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNICHE

Significato/Curiosita : Le guerre di roma contro i cartaginesi

i cartaginesi organizzarono una spedizione per recuperare l'isola, roma si dichiarò pronta ad una nuova guerra. i cartaginesi dovettero accettare di pagare...

Cercando i conflitti tra cartaginesi e greci, vedi guerre greco-puniche. le guerre puniche furono un insieme di tre guerre combattute tra roma e cartagine...

