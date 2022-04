Lo erano città come Felsina e Kainua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano città come Felsina e Kainua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ETRUSCHE

Significato/Curiosita : Lo erano citta come felsina e kainua

Latinizzazione del nome etrusco della città, probabilmente felzna o felsna. il nome "felsina" (pronuncia: fèlsina) è menzionato da plinio il vecchio (naturalis...

Risalgono le più antiche iscrizioni etrusche conosciute, scritte nell'alfabeto euboico che i commercianti etruschi avevano appreso durante i loro contatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

