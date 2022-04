Ha diretto Il vento che accarezza l erba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha diretto Il vento che accarezza l erba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : KEN LOACH

Significato/Curiosita : Ha diretto il vento che accarezza l erba

il vento che accarezza l'erba (the wind that shakes the barley) è un film drammatico del 2006 diretto dal regista inglese ken loach, vincitore della palma...

Kenneth charles loach (nuneaton, 17 giugno 1936) è un regista, attivista e politico britannico. figlio di operai, ha dedicato tutta la sua opera cinematografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

