La dea che nacque dalla schiuma del mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dea che nacque dalla schiuma del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENERE

Significato/Curiosita : La dea che nacque dalla schiuma del mare

Religione greca, la dea della bellezza, dell'amore, della generazione. secondo una versione del mito, nacque da urano e dalla schiuma del mare, oppure fu figlia...

Spesso utilizzato in riferimento a venere; tuttavia la forma più corretta sarebbe quella, oggi poco utilizzata, di "venereo", derivata dal latino venereus... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

