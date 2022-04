La costellazione boreale del Grande Carro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La costellazione boreale del Grande Carro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ORSA MAGGIORE

Significato/Curiosita : La costellazione boreale del grande carro

Stelle più occidentali dell'asterismo dello stesso grande carro. dall'emisfero boreale è una costellazione circumpolare, ossia non tramonta mai, restando...

Blind, vedi ursa major (album). coordinate: 10h 00m 00s, +55° 00' 00 l'orsa maggiore (in latino ursa major) è una costellazione tipica dei cieli boreali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

