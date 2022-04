Un cittadino di Lamezia Terme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cittadino di Lamezia Terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAMETINO

"lamezia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lamezia (disambigua). lamezia terme (afi: [la'mja 'trme]) è un comune italiano di 67 110...

Terme. inoltre con l'aggettivo lametino si indica chi è nato e/o risiede a lamezia terme. l'area geografica del lametino si affaccia sul golfo di sant'eufemia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con cittadino; lamezia; terme; Un concittadino di Volta; Un veicolo cittadino ; Concittadino di Katia Ricciarelli; Luogo solitario ma anche quartiere cittadino ; La circoscrizione più popolosa di lamezia Terme; La provincia calabrese con lamezia Terme; Fa parte di lamezia Terme; Imperatore romano che lasciò famose terme ; Essere un interme diario: fare da __; Un punto interme dio della bussola; Interme diarie... tra Lancillotto e Ginevra; Cerca nelle Definizioni