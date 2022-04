Città del Friuli-Venezia Giulia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del Friuli-Venezia Giulia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UDINE

Significato/Curiosita : Citta del friuli-venezia giulia

Il friuli-venezia giulia, o anche friuli venezia giulia; afi: /fri'uli ve'ntja 'ulja/; friûl-vignesie julie in friulano, furlanija-julijska krajina...

Cercando la stazione della metropolitana di milano, vedi udine (metropolitana di milano). udine (ascolta[·info], afi: /'udine/; udin in friulano, videm... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con città; friuli; venezia; giulia; città degli Usa capitale della Georgia; città e stazione sciistica slovena; __Aviv: grande città israeliana; Centro più abitato in Centro America: città del __; Si parla in regioni come Trentino e friuli ; Native di certe zone del friuli o dell Alto Adige; Lignano... località sul mare del friuli -Venezia Giulia; La zona del friuli con Ampezzo; Il film di Chloé Zhao Leone d Oro a venezia nel 2020; Fu un famoso rubacuori venezia no; Ricordano un famoso ponte venezia no; A venezia collega la stazione con piazzale Roma; Il gruppo di giulia no Sangiorgi; La voce... della giulia ; Forma una regione con la Venezia giulia ; Teresa e giulia na, note sorelle; Cerca nelle Definizioni