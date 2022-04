Carta come la papessa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carta come la papessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAROCCO

Significato/Curiosita : Carta come la papessa

Vedi papessa. la papessa è la seconda carta degli arcani maggiori dei tarocchi; è conosciuta anche come la sacerdotessa, la sacerdotessa di iside, la sposa...

Vantare la paternità di queste carte da tarocco a semi italiani. giordano berti suppone che il più antico tarocco di besançon sia stato stampato dal parigino... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

