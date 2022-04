Un carattere per niente morbido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un carattere per niente morbido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPIGOLOSO

Significato/Curiosita : Un carattere per niente morbido

Hundert di non plasmare il carattere di suo figlio, occupandosi esclusivamente della sua istruzione e cercando di essere più morbido di fronte al comportamento...

Episodio venne quindi assegnato a ditko, dal tratto più essenziale e spigoloso, sulla falsariga di chester gould e dick sprang.[senza fonte] nell'agosto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

