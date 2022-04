Cane inglese da ferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cane inglese da ferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POINTER

Significato/Curiosita : Cane inglese da ferma

Cani da ferma sono così chiamati perché non inseguono la preda, ma si fermano e la segnalano al cacciatore. la ferma, oggi, avviene con il cane in piedi...

Il pointer è una razza canina di origine britannica che prende il nome dalla sua capacità di puntare la preda (to point in lingua inglese). le origini... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

