Antica osteria con affittacamere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica osteria con affittacamere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOCANDA

Significato/Curiosita : Antica osteria con affittacamere

Breakfast b&b affittacamere agriturismi con alloggio alberghi, hotels e residenze turistiche aree pic nic ristoranti, agriturismi con ristorazione fredda/calda...

La locanda è una struttura sia ristorativa sia ricettiva. il termine locanda deriva dal latino locare che tradotto significa allocare, affittare. il gerundivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

