Ammucchiamento di legna da ardere - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CATASTA

Significato/Curiosita : Ammucchiamento di legna da ardere

Il termine catasto (derivato dalla lingua greca atst, o at st, "riga per riga") viene utilizzato, in senso generale, per indicare qualsiasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

Altre definizioni con ammucchiamento; legna; ardere; I riccioli di legno in falegna meria; In falegna meria; Innesti da falegna mi; Falegna mi specializzati; Grossi ceppi da ardere ; A Lardere llo sono frequenti quelli boraciferi; Misure per la legna da ardere ; Un grosso ceppo da ardere ; Cerca nelle Definizioni