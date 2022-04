Accessorio necessario per proteggere la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accessorio necessario per proteggere la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COPRICAPO

Significato/Curiosita : Accessorio necessario per proteggere la testa

Funzione di proteggere la testa dagli effetti dell'impatto di un corpo in velocità contro oggetti generalmente fermi e non viceversa. per le similitudini...

Qui. se stai cercando altri significati diversi da copricapo, vedi cappello (disambigua). il copricapo è un capo di abbigliamento destinato a coprire in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 aprile 2022

