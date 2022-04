Volare senza muovere le ali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Volare senza muovere le ali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLANARE

Significato/Curiosita : Volare senza muovere le ali

Non sono usate per volare, ma devono essere sollevate per scoprire e muovere le ali posteriori; quando l'insetto si posa, le ali posteriori vengono nuovamente...

Le planarie sono i più noti tra i platelminti che conducono vita libera. si tratta di organismi simili a vermi, di pochi centimetri, che vivono nel fondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con volare; senza; muovere; Amano volare intorno a mucche e cavalli; Serve per volare ; Fanno volare il pallone; Tentò di volare con ali di cera; Come il pane toscano senza sale; Buttarsi senza indecisione: gettarsi a __; Ottenuto senza pagare; Agisce senza aver coscienza di quel che fa; muovere il sugo perché non s attacchi alla pentola; Fanno muovere i natanti; Stimolare, promuovere ; Rimuovere la neve caduta; Cerca nelle Definizioni