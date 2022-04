Vestito come un damerino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vestito come un damerino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AZZIMATO

Significato/Curiosita : Vestito come un damerino

Racimolare delle belle somme. harry ritorna alla casa paterna vestito come un damerino, segno inequivocabile che è sorprendentemente riuscito a fare fortuna...

Sorpreso in lui il minimo sentimento basso… ora che tutto è imbellettato e azzimato, ora che si crede di potere sorpassare la vita, dove tutto è super, da... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Lo ha ricevuto Rinvestito ; Un pregio del vestito ; Un formaggio rivestito di paraffina rossa; L ha ricevuto l investito ; come il pane toscano senza sale; come una zona soggetta a terremoti; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; Bizzarro e surreale, come un film di Fantozzi;