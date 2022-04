Vegetale da casa, in vaso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vegetale da casa, in vaso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIANTA

Significato/Curiosita : Vegetale da casa, in vaso

Una pianta da appartamento è una pianta, generalmente di origine tropicale o subtropicale, allevata in vaso all'interno di abitazioni o ambienti coperti...

Rilasciando amminoacidi e ioni fosfato, che vengono assorbiti dalla pianta. la pianta cobra (darlingtonia californica) possiede un adattamento presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con vegetale; casa; vaso; Una lanngine vegetale per imbottiture; Piccolo vegetale o mappa della città; Una miniatura... vegetale ; Il vegetale che si nutre a spese di organismi morti; Il cane la fa al padrone che rincasa ; casa di moda parigina; Una casa viaggiante; casa editrice della collana I Libri della Spiga; Pervaso da preoccupazione o molto impaziente; Invaso ... da ospiti indesiderati; Famoso barbaro invaso re; Solidali con l invaso re; Cerca nelle Definizioni