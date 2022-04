La Valeria Ministra dell istruzione nel 2016 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Valeria Ministra dell istruzione nel 2016. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FEDELI

Significato/Curiosita : La valeria ministra dell istruzione nel 2016

Dicembre 2016. perché si parla della laurea di valeria fedeli, su il post, 14 dicembre 2016. url consultato il 15 dicembre 2016. ^ (en) ministra - curriculum...

Valeria fedeli - xvii legislatura, su www.senato.it. url consultato il 25 febbraio 2017. claudio paudice, il ministro dell’istruzione valeria fedeli non ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con valeria; ministra; dell; istruzione; 2016; valeria , nota soubrette; valeria attrice; valeria attrice; La valeria Bruni attrice in La pazza gioia; Si somministra in extremis; L amministra zione forzosa di un azienda fallita; Forma i dirigenti amministra tivi francesi; È chiamato ad esprimerei su ricorsi amministra tivi; Ordine greco dell e colonne con le volute; Area ossea centrale del piede prima dell e falangi; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedell i; Componente dell a serratura; Relativo a un istituto d istruzione ; Istituti d istruzione ed educazione; Scampò alla totale distruzione di Sodoma; Legge del 1877 che riformò l istruzione elementare; Il Portogallo vinse quelli di calcio nel 2016 ; La Raggi eletta sindaco di Roma nel 2016 ; Secondo nome del Carlo Ciampi scomparso nel 2016 ; L Andy tennista vincitore di Wimbledon 2016 ; Cerca nelle Definizioni