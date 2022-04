Si usa per fare il ragù: carne __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per fare il ragù: carne __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MACINATA

Significato/Curiosita : Si usa per fare il ragu: carne __

Calabrese). si abbinano ottimamente con la carne di capra. nel vibonese un abbinamento tradizionale è quello coi ceci. nel reggino si condiscono con il ragù di...

La carne macinata cuocia molto più rapidamente della carne intera. in alcune preparazioni viene anche consumata a crudo. la carne macinata viene ottenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

