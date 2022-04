Unità di misura della corrente elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura della corrente elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMPERE

Significato/Curiosita : Unita di misura della corrente elettrica

Operativamente come la quantità di carica elettrica che attraversa una determinata superficie nell'unità di tempo. con la corrente elettrica ci si riferisce solitamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ampere (disambigua). l'ampere (simbolo: a), talvolta abbreviato con amp, abbreviazione non... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con unità; misura; della; corrente; elettrica; unità di misura dei campi; Dividere una parola in unità fonetiche; unità di misura approssimativa con le mani; I sei che fanno l unità ; Unità di misura dei campi; Unità di misura approssimativa con le mani; misura agraria in uso in Gran Bretagna; Una misura agraria; Cartone animato della Warner Bros: __ Zorro; Il limite di spesa della carta di credito fra; Indice dei titoli tecnologici della borsa USA; C è quello della laguna nera in un horror anni 50; Informato, messo al corrente ; Produce corrente ; Un concorrente di Gucci; Valuta l intensità di corrente ; Resistenza elettrica regolabile; Alcuni distributori di carburante ne hanno una per la ricarica elettrica ; Fa funzionare la luce artificiale: __ elettrica ; L unità di misura della resistenza elettrica ; Cerca nelle Definizioni