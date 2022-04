Unità di misura dei campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura dei campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETTARO

Significato/Curiosita : Unita di misura dei campi

Leggi o norme. le unità di misura devono avere dei nomi e dei simboli condivisi dalla comunità. una volta definita un'unità di misura, ogni altro valore...

Sistema internazionale di unità di misura, un ettaro equivale a: 0,01 km² 1 hm² 100 dam² 10000 m² un ettaro equivale a: 11 959,900463010 yd² circa 0,0038610216 mi²... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

