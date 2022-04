Una valida alternativa all auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una valida alternativa all auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRENO

Significato/Curiosita : Una valida alternativa all auto

L'auto elettrica è un'automobile con motore elettrico, che utilizza come fonte di energia primaria l'energia chimica immagazzinata in una o più batterie...

Significati, vedi treno (disambigua). disambiguazione – "treni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi treni (disambigua). il treno (da "traino"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con valida; alternativa; auto; Solenne convalida ; Convalida d un trattato; Devono essere convalida te dalla pratica; Convalida della firma; In alternativa alla verità in un celebre gioco; Un alternativa a SpA, Srl e Sas; Ripetuto è un alternativa ... che si dà; Un alternativa al papillon; Luci delle auto vetture; Quelle di auto si creano nel traffico; Spazio riservato alla sosta di auto ; Professionista e studioso di libri e auto ri; Cerca nelle Definizioni