Una pianta dalle belle foglie come il capelvenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta dalle belle foglie come il capelvenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FELCE

Significato/Curiosita : Una pianta dalle belle foglie come il capelvenere

felce – nome comune di piante della divisione pteridophyta felce aquilina felce dell'aria felce dolce felce femmina felce maschio felce maschio minore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

felce – nome comune di piante della divisione pteridophyta felce aquilina felce dell'aria felce dolce felce femmina felce maschio felce maschio minore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con pianta; dalle; belle; foglie; come; capelvenere; La compianta Morelli; Compianta Elsa dello spettacolo; Ben pianta to... in geometria; La pianta rampicante detta anche brionia; La nascita dei pulcini dalle uova; Mammifero di fiume e lago dalle zampe corte; Divorala dalle fiamme; Il ritorno in massa dalle ferie; Prodotti di belle zza; Straordinariamente belle ; Le piante dalle belle foglie come il capelvenere; Paesaggi di particolare belle zza; foglie tti promemoria; I suoi denti servono per radunare foglie secche; Lo strato di foglie secche che si deposita intorno agli alberi; Le piante dalle belle foglie come il capelvenere; come il pane toscano senza sale; Vestito come un damerino; come una zona soggetta a terremoti; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; Le piante dalle belle foglie come il capelvenere ; Piante come il capelvenere ; Una pianta come il capelvenere ; Lo è il capelvenere ;