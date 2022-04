Suono prodotto dal legno che brucia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suono prodotto dal legno che brucia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREPITIO

Significato/Curiosita : Suono prodotto dal legno che brucia

Termine crepitio può avere i seguenti significati: crepitio: grandezza fisica vettoriale che indica la derivata dello sbalzo rispetto al tempo. crepitio: segno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con suono; prodotto; legno; brucia; suono che emette Fido per salutare Fufi; Intensità di colore o di suono ; suono della campana che segna l orario; Il suono dell alta fedeltà; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; prodotto caratteristico; Distingue il prodotto ; La realizzazione d un prodotto ; L arte di intagliare il legno ; I riccioli di legno in falegnameria; legno rossastro; Bancale in legno ; Ferita causata da una brucia tura; Era brucia ta nel film del 55 con James Dean; Un insuccesso clamoroso e brucia nte; Lo scoppiettare di sostanze che brucia no; Cerca nelle Definizioni