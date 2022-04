Suono che emette Fido per salutare Fufi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suono che emette Fido per salutare Fufi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ABBAIO

Significato/Curiosita : Suono che emette fido per salutare fufi

Disambiguazione – "abba" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi abba (disambigua). gli abba sono un gruppo musicale pop svedese, e, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

suono prodotto dal legno che brucia; Intensità di colore o di suono ; suono della campana che segna l orario; Il suono dell alta fedeltà; Li emette la campana; emette gocce minutissime; emette suoni potenti e prolungati; Lo emette lo strumento musicale; Il limite del fido ; Perfido scherzo; Vi si può adottare... fido ; Un fido compagno di Enea; È salutare cambiarla; Proficuo, salutare ; Si agita per salutare ; Segue a in un modo di salutare ;