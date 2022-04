La sua area si calcola facendo lato per lato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua area si calcola facendo lato per lato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUADRATO

Significato/Curiosita : La sua area si calcola facendo lato per lato

Apotema e lato è specifico (e fisso) per ciascun poligono regolare e dipende dal numero dei lati. il suo utilizzo principale è nel calcolo delle aree...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi quadrato (disambigua). un quadrato, in geometria, è un quadrilatero regolare, cioè un poligono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con area; calcola; facendo; lato; lato; area ossea centrale del piede prima delle falangi; area sabbiosa adiacente al mare; Un area senza rilievi circoscritta da alture; Il più grande aeroporto dell area milanese; Si calcola dalla nascita; Come i calcola tori non digitali; Numero incalcola bile, diecimila nell antica Grecia; Il quadro di comando... della calcola trice; Difendersi facendo schermo; Cura facendo uso della corrente galvanica; Lo si fa facendo quattro passi; Si porgono facendo le; Merluzzo salato e seccato; È popolato da api; Accompagna gli scalato ri; Lo zio con il cilindro stellato ; Merluzzo salato e seccato; È popolato da api; Accompagna gli scalato ri; Lo zio con il cilindro stellato ; Cerca nelle Definizioni