Spazio riservato alla sosta di auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spazio riservato alla sosta di auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POSTEGGIO

Significato/Curiosita : Spazio riservato alla sosta di auto

Luogo, uno spazio o una zona adibiti alla sosta di veicoli, nonché la tecnica di posizionamento dei veicoli per la sosta. si parla invece di autorimessa...

Massima del 12%, ma di solito è dell'8%. posteggi: nei parcheggi con oltre 15 posti deve essere previsto un posteggio per i diversamente abili. negli autosili... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con spazio; riservato; alla; sosta; auto; 2001: __ nello spazio : film di Kubrick; spazio che divide due località; Superficie che limita uno spazio ; Distante nel tempoo nello spazio ; riservato in breve; È riservato ai pedoni; Tomeo sportivo riservato ai migliori; _ sanctorum: luogo riservato a pochi privilegiati; Diventa principe quando baciato dalla principessa; In alternativa alla verità in un celebre gioco; È unito alla Renania; L escavatrice applicata alla gru; Lo scoppiettare di sosta nze che bruciano; Vi sosta il TGV che collega Milano a Parigi; Una sosta nza che dà dipendenza; I sosta ntivi che richiedono gli articoli il e lo; Luci delle auto vetture; Quelle di auto si creano nel traffico; Professionista e studioso di libri e auto ri; Riproduzione in scala ridotta di auto , treno, ecc; Cerca nelle Definizioni