Se scolpito e muscoloso ricorda una tartaruga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se scolpito e muscoloso ricorda una tartaruga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ADDOME

Significato/Curiosita : Se scolpito e muscoloso ricorda una tartaruga

"pescatore napoletano che gioca con una tartaruga" (1833), "amore vittorioso" (1855), "ebe e l'aquila" (1855), e la sua opera principale, "la marsigliese"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi addome (disambigua). l'addome o ventre o pancia è una parte costituente il corpo (o tronco)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Un uomo scolpito a meta; scolpito ... in mezzo; Plasmato, scolpito ; Il Georg artista tedesco che ha scolpito Armalamor; Atletico e muscoloso ; Ha il corpo muscoloso ; Il muscoloso Rambo non ha certo paura della sua ombra; Il bambolino muscoloso amico di Barbie; Lo ricorda un eresia; ricorda no un famoso ponte veneziano; Ci ricorda la Vittoria alata che è conservata al Louvre; Ce lo ricorda il mago di F Baum; Un tipo di tartaruga comune nel Mediterraneo; Ragionamento come quello di Achille e la tartaruga ; In testa alla tartaruga ; La tartaruga Ninja con la benda viola;