C è quello ferroviario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello ferroviario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONVOGLIO

Significato/Curiosita : C e quello ferroviario

Lo scartamento ferroviario è la distanza intercorrente tra i lembi interni del fungo delle due rotaie di un binario ferroviario o tranviario misurata fino...

Il convoglio pq-17 fu un convoglio navale alleato, partito dal porto di hvalfjörður, vicino a reykjavík, con destinazione arcangelo, attaccato nell'atlantico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con quello; ferroviario; quello di rondine si mangia in certe zuppe; C è quello della laguna nera in un horror anni 50; quello elettorale elenca gli obiettivi del partito; Giorgio De Chirico rappresentò quello dell ora; Carro ferroviario ; Un tipo di scartamento ferroviario ; Elettrotreno... nell orario ferroviario ; Nodo ferroviario in provincia di Viterbo; Cerca nelle Definizioni