Quello elettorale elenca gli obiettivi del partito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello elettorale elenca gli obiettivi del partito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROGRAMMA

Il partito dell'amore (pda) è stato un partito politico italiano, fondato il 12 luglio 1991 da sostenitori di ilona staller (nota come cicciolina), un'attrice...

Stai cercando il termine informatico, vedi programma (informatica). il programma (dal tardo latino programma -matis, gr. paµµa -µat, der. di p... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con quello; elettorale; elenca; obiettivi; partito; Giorgio De Chirico rappresentò quello dell ora; All umorista piace cercare quello comico; È strano quello cantato da Max Pezzali; quello d ulivo simboleggia la pace; Corruzione del risultato elettorale ; Previsione... elettorale ; Circoscrizione elettorale ; L immaginetta... usata in campagna elettorale ; Discorso che elenca ed esalta i meriti di qualcuno; Sono elenca te in pagella; Sono elenca te in schedina; elenca argomenti da discutere in assemblea sigla; Mire, obiettivi ; obiettivi finali; obiettivi nel giudicare; Intenti, obiettivi ; Il partito di Nenni; Il partito fondato da Marco Pannella; Vi si appoggia lo spartito ; Ci sono quelle di partito e quelle nelle scuole; Cerca nelle Definizioni