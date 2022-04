Quelli gastrici non sono di frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli gastrici non sono di frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUCCHI

Significato/Curiosita : Quelli gastrici non sono di frutta

Contenenti succhi gastrici; dopo poco tempo si notò la formazione di una patina sulla superficie delle piastre: erano colonie batteriche di helicobacter pylori...

Loro qualità nutritive. i succhi possono essere concentrati e richiedere quindi l'aggiunta di acqua. per la produzione di succhi di frutta si usano tecniche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

