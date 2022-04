In quelle caudine i sanniti sconfissero i romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quelle caudine i sanniti sconfissero i romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FORCHE

Significato/Curiosita : In quelle caudine i sanniti sconfissero i romani

Delle forche caudine fu un importante avvenimento della seconda guerra sannitica, in cui i sanniti di gaio ponzio sconfissero i romani, imponendo loro...

La battaglia delle forche caudine fu un importante avvenimento della seconda guerra sannitica, in cui i sanniti di gaio ponzio sconfissero i romani, imponendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

