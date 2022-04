Quella di emergenza è riservata all ambulanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di emergenza è riservata all ambulanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORSIA

Significato/Curiosita : Quella di emergenza e riservata all ambulanza

Italiane, il servizio di emergenza/urgenza 118 viene prestato nella sua quasi totalità con mezzi (ambulanza, automedica ecc.) e personale appartenente...

corsia è una parte dell'autostrada con una destinazione specifica per cui prende il nome: corsia di marcia – destinata al transito dei veicoli corsia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

