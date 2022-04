I pomodori in lattina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pomodori in lattina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PELATI

Significato/Curiosita : I pomodori in lattina

Il pomodoro pelato è una tipica conserva prodotta dall'industria alimentare. per la preparazione dei pelati, si utilizzano in genere i pomodori san marzano...

L'inscatolamento in recipienti metallici dei pomodori pelati. corriere della sera, polpa, passata, concentrato, pelati: differenze e utilizzi in cucina... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con pomodori; lattina; Provincia pugliese grande produttrice di pomodori ; Colorate come pomodori ; Si spreme dai pomodori ; pomodori in scatola; Una bibita in lattina ; lattina per conserve | Venerdì 26 novembre 2021; Lo è la prolattina ; Malattia esantematica simile alla scarlattina ; Cerca nelle Definizioni