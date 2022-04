Pigro, incapace di reagire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pigro, incapace di reagire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INERTE

Significato/Curiosita : Pigro, incapace di reagire

Insofferente di ciò che lo circonda, consapevole che leo circuisce sua madre per impossessarsi della loro villa di famiglia, è incapace di reagire. michele...

Disambiguazione – se stai cercando le specie chimiche inerti, vedi inerte (chimica). disambiguazione – se stai cercando il significato di "aggregato"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con pigro; incapace; reagire; È pesante... per il pigro ne; Riposo del pigro ; Il più pigro dei nani; pigro o immobile; incapace , non idoneo; incapace di truffare; incapace di darsi arie; incapace di sotterfugi; Così sono detti coloro che accettano i soprusi senza reagire ; Indolenza a reagire alle difficoltà; Lo è un uomo che sa reagire ; reagire ... come una molla; Cerca nelle Definizioni